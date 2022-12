Afrique : L’ONU se dit «horrifiée» par le massacre de civils en RDC

Au moins 131 civils, dont 17 femmes et 12 enfants, ont été exécutés arbitrairement par balle ou à l’arme blanche fin novembre dans deux villages de l’est de la RDC, selon une enquête préliminaire de l’ONU, rendue publique jeudi, qui accuse la rébellion du M23. Les autorités de Kinshasa avaient évoqué lundi un bilan d’environ 300 morts dans le village de Kishishe, dans la province du Nord-Kivu.

Il y a «un réel besoin de mettre fin à ces combats qui se déroulent dans différentes parties du pays, en particulier au Nord-Kivu. Ce sont toujours les civils qui en souffrent», a déclaré Volker Türk, en conférence de presse à Genève. Plus généralement, le chef des droits de l’homme de l’ONU s’est dit «profondément préoccupé par la situation, surtout en ce qui concerne l’exercice des libertés démocratiques dans le pays».

«Cesser les hostilités»

Dans un communiqué, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a «fermement condamné» le massacre et «exhorté le M23 et tous les autres groupes armés à cesser immédiatement les hostilités et à désarmer sans condition».