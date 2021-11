Disparition de Peng Shuai : L’ONU s’en mêle et demande des comptes à la Chine

L’inquiétude grandit suite à la disparition de l’ex N1 mondiale de double en tennis. De toutes parts, la pression s’accroît sur l’Empire du Milieu.

La joueuse de 35 ans, ex N1 mondiale du double et star dans son pays, a disparu après avoir accusé sur les réseaux sociaux l’ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli . Elle a ainsi accusé celui qui a été de 2013 à 2018 l’un des sept hommes politiques les plus puissants de Chine, de l’avoir contrainte à une relation sexuelle il y a trois ans, avant d’en faire sa maîtresse. Un message vite effacé.

«Nous tenons à souligner qu’il est important de savoir où elle se trouve et dans quel état elle se trouve, et de savoir comment elle va», a insisté Mme Throssell.

Le monde du tennis mobilisé

La WTA, l’instance qui régit le tennis féminin mondial, a également demandé une enquête «transparente et juste», allant jusqu’à menacer la Chine de ne plus figurer sur le circuit planétaire.

«Nous sommes tout à fait prêts à retirer (de Chine) nos activités et à faire face à toutes les complications qui en découlent», a prévenu jeudi Steve Simon, le PDG de la WTA. «Parce que c’est (ces accusations) plus important que les affaires», a-t-il poursuivi.

La France et Wimbledon inquiets

Depuis cette date, la joueuse victorieuse en double de Wimbledon en 2013 et de Roland-Garros en 2014 n’est plus apparue en public, malgré un courriel lui étant attribué par les médias officiels chinois et diffusé jeudi, dont l’authenticité a largement été remise en cause par Steve Simon.