Soudan : L’ONU s’indigne après la mort de 213 personnes au Darfour

Des violences entre des tribus arabes et des villages Massalit, une minorité ethnique africaine, ont fait au moins 213 victimes en quatre jours au Darfour.

Depuis le début des violences, de plus en plus de voix s’élèvent au Darfour appelant l’ONU à protéger les civils. (Image d’illustration)

Ces violences ont débuté vendredi dans la ville de Krink, majoritairement habitée par la tribu des Massalit, et se sont propagées vers El-Geneina, la capitale du Darfour-Ouest, à quelque 80 km. Selon la Coordination générale pour réfugiés et déplacés du Darfour, les violences ont éclaté lorsque des combattants armés issus de tribus arabes ont attaqué des villages Massalit, une minorité ethnique africaine, en représailles à la mort jeudi de deux de leurs membres.

«Crime contre l’humanité»

Le bilan le plus lourd a été enregistré dimanche avec «201 morts et 13 blessés», selon le gouverneur du Darfour-Ouest Khamis Abkar dans une vidéo diffusée mardi, accusant les forces gouvernementales de s’être «retirées sans aucune justification» de Krink alors que les combats s’intensifiaient.

Consternation

Aucun texte condamnant les tueries n’a cependant été publié à l’issue de cette session. Des discussions se poursuivent, a indiqué à l’AFP un ambassadeur sous couvert d’anonymat. «J’appelle les autorités soudanaises à mener des enquêtes rapides, complètes, impartiales et indépendantes sur ces attaques et à demander des comptes à tous les responsables», a déclaré Michelle Bachelet.

Depuis le début des violences, de plus en plus de voix s’élèvent au Darfour appelant l’ONU à protéger les civils. Mardi, l’Association du barreau du Darfour a affirmé qu’il fallait «recourir au Conseil de sécurité de l’ONU pour faire cesser les violations des droits humains, ainsi que les meurtres arbitraires des femmes et des enfants et les déplacements forcés» dans la région.