Tunisie : L’ONU s’inquiète de la situation en Tunisie et offre son aide

Suivant «de près» l’évolution de la situation en Tunisie, la Haute-commissaire aux droits de l’homme a expliqué que ses services étaient «là pour aider».

La Commissaire a expliqué au ministre, qu’elle «suit la situation de près» et que ses services «sont là pour aider si (les Tunisiens) devait en faire la demande», a expliqué Marta Hurtado, porte-parole du Haut-commissariat, lors du point de presse régulier de l’ONU à Genève. «La situation est inquiétante et nous la suivons de très près et nous savons à quels défis le pays doit faire face», a ajouté Mme Hurtado.