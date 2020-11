Genève : L’ONU «très inquiète» des «mensonges» dans le scrutin

Un porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l’Homme a déploré ce vendredi les «inexactitudes» qui continuent de «se propager» aux Etats-Unis suite à l’élection de Joe Biden.

L’ONU est «très inquiète» des «mensonges» véhiculés pendant et après l’élection présidentielle américaine. Ceux-ci se poursuivent, a déploré ce vendredi devant la presse à Genève un porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

Malgré les efforts des plateformes de réseaux sociaux et des médias, «des mensonges et des inexactitudes ont été propagés et continuent d’être propagés largement aux Etats-Unis», a-t-il estimé. Pour autant, il n’a pas mentionné le président Donald Trump, ni aucun autre responsable.