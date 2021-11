Conflit : L’ONU «très préoccupée» par les droits de l’homme au Mali

La sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les droits de l’homme, Ilze Brands Kehris, revient d’un voyage de six jours au Mali. Elle est inquiète.

La situation des droits de l’homme au Mali est «très préoccupante», a jugé ce week-end la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les droits de l’homme, Ilze Brands Kehris, dans un entretien à l’AFP en conclusion d’un voyage de six jours au Mali.

Il ressort de cette visite un sentiment «positif» qu’il y a une «ouverture pour le dialogue» de la part des autorités sur l’épineuse question du respect des droits de l’homme et la lutte contre les violations, dit-elle, signalant dans le même temps une «urgence» à agir contre l’impunité.

Chaque jour

Car les violations des droits de l’homme sont de plus en plus nombreuses, relève-t-elle. Entre avril et juin, au moins 527 civils ont été «tués, blessés ou enlevés/disparus», selon le dernier rapport en date de l’ONU à ce sujet, publié fin août.