Genève : L’ONU va se pencher en urgence sur le Bélarus

Une discussion liée aux violations des droits de l’homme observées au Bélarus a été approuvée ce lundi par le Conseil des droits de l’homme. Le débat, qui a été demandé par l’Union européenne, se tiendra vendredi au Palais des Nations.

Un débat urgent avait été demandé par l’UE, qui dénonce une récente présidentielle qui n’a pas été «libre, ni équitable», et souhaité aussi par seize ONG locales et internationales. Il a été approuvé par 25 États membres de l’instance onusienne, contre 20 abstentions et 2 oppositions.