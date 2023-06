Soudan: L’ONU veut éviter un nouveau «désastre humanitaire» au Darfour

«Alors que le conflit au Soudan entre dans son troisième mois, la situation humanitaire à travers le pays continue de se détériorer», a-t-il noté, évoquant les 1,7 million de personnes déplacées et le demi-million de réfugiés, les pillages des réserves humanitaires et les centaines de morts en raison des combats entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo.