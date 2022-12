Afghanistan : L’ONU veut la fin des «restrictions inimaginables» imposées aux femmes

«Ces restrictions inimaginables imposées aux femmes et aux filles vont non seulement augmenter les souffrances de tous les Afghans mais, je le crains, poser un risque au-delà des frontières de l’Afghanistan», écrit Volker Türk, Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, dans un communiqué, où il met en garde les talibans:

«Ce dernier décret des autorités de facto aura des conséquences terribles pour les femmes et pour tout le peuple afghan», a souligné le Haut-Commissaire. «Interdire aux femmes de travailler dans les ONG les privera, elles et leurs familles, de leurs revenus, et de leur droit de contribuer positivement au développement de leur pays et au bien-être de leurs concitoyens», a souligné M. Türk, joignant sa voix à un concert de réprobations du monde entier. De très nombreuses ONG dépendent de leur personnel féminin et ne seront pas en mesure de fonctionner sans lui.