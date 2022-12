Aide humanitaire : L’ONU veut pour la première fois plus de 50 milliards pour l’aide

L’ONU et ses partenaires demandent pour la première fois plus de 50 milliards de dollars pour leur assistance humanitaire en 2023. Ce volume dépasse d’un quart celui pour cette année.

En un an, ce nombre a progressé de plus de 60 millions. «C’est un chiffre énorme et déprimant», en augmentation permanente depuis 2018, a admis devant la presse le chef des affaires humanitaires de l’ONU Martin Griffiths qui ne s’attend pas à une amélioration d’ici un an.