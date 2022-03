Catastrophes naturelles : L’ONU veut un système d’alerte précoce mondial

L’organisation compte bénéficier d’ici 5 ans d’outils plus appropriés pour faire face aux bouleversements liés au dérèglement climatique.

Secrétaire général ambitieux

«Le dérèglement climatique d’origine humaine cause aujourd’hui des dégâts dans toutes les régions du monde», rappelle le patron de l’ONU. «La moitié de l’humanité est déjà dans la zone de danger» et «la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes augmenteront à mesure que le réchauffement de la planète s’accentuera», prédit-il. Le secrétaire général a donc demandé à l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de diriger cet effort et de présenter un plan d’action d’ici à la fin de l’année, à l’occasion de la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, en Égypte.