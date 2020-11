Ethiopie : L’ONU veut une «enquête approfondie» sur un massacre présumé

Amnesty a affirmé jeudi que de nombreux civils avaient été tués dans la région éthiopienne du Tigré. Si les faits sont avérés, ils pourraient équivaloir à des crimes de guerre, a prévenu l’ONU.

La Haute-commissaire aux droits de l’homme Michelle Bachelet est «de plus en plus alarmée» par la situation dans le nord du pays où les forces nationales et les soutiens du parti au pouvoir dans la région s’opposent, a dit à la presse un porte-parole. Elle met en garde contre la possibilité que celle-ci aboutisse à de nombreuses victimes et d’importants déplacements forcés.