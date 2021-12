Haut-Valais : Lonza accusé de sous-estimer la toxicité de Gamsenried

Plusieurs organisations de défense de l’environnement affirment que, dans la décharge de Gamsenried, «la quantité de benzidine pourrait être deux ou plusieurs fois supérieure à l’estimation grossière de Lonza».

Les associations de défense de l’environnement WWF Haut-Valais, Médecins en faveur de l’environnement (MfE), Pro Natura Haut-Valais et Groupe du Haut-Valais pour l’environnement et le trafic (OGUV) estiment que «le groupe pharmaceutique Lonza AG sous-estime les potentiels toxiques de son ancienne décharge de Gamsenried».

Comme le rappelle le communiqué, la benzidine «qui provient des déchets déposés à Gamsenried est une substance très toxique et cancérigène». Souhaitant des mesures plus rigoureuses, les quatre associations environnementales «exigent un assainissement sûr et définitif de la décharge d’ici 15 ans au plus tard».