Valais - Lonza investit à Viège, rouage dans la lutte contre le Covid

300 emplois seront créés à Viège

Pour faire tourner six nouveaux bioréacteurs d'une capacité de 20'000 litres chacun, il faut plus de bras. Aussi Lonza a-t-il annoncé que cet investissement générerait la création de 300 emplois. Le Conseil d’Etat valaisan s’en est félicité dans un communiqué publié dans la foulée de l’annonce du groupe bâlois. Il promet notamment d’adapter l’offre de formation disponible aux qualifications recherchées dans ce secteur hautement spécialisé et d’exploiter toutes les synergies possibles entre les besoins de l’économie et le système de formation du canton, en particulier les filières de formation tertiaire de la HES-SO et le pôle EPFL Valais Wallis.