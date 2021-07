Vaccin Moderna : Lonza veut engager 2000 collaborateurs de plus

L’entreprise, qui fabrique le principe du vaccin Moderna en Valais, a besoin de davantage de personnel en Suisse et dans le monde. Mais elle peine à recruter des employés qualifiés.

Lonza Ltd.

Lonza qui produit le principe actif du vaccin Moderna à Viège, en Valais, veut s’étendre davantage et veut recruter jusqu’à 2000 employés supplémentaires en Suisse et dans le monde d’ici à la fin de l’année. Pour rappel, l’entreprise bâloise est présente dans 7 pays, dont la Chine, les Pays-Bas et les USA.