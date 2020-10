Industrie : Lonza vise une croissance à 2 chiffres pour 2023

Le groupe rhénan veut atteindre une croissance de plus de 10% d’ici trois ans. Lonza va réformer sa structure afin de pouvoir mieux répondre à la progression de ses affaires dans la pharma et la biotechnologie.

Pour répondre à la concentration progressive de ses affaires dans l’industrie pharmaceutique et de biotechnologie, Lonza va réformer sa structure et se doter de quatre nouvelles divisions.

Vient ensuite «Capsules and Health Ingredients» (capsules et ingrédients de santé) à 27% des ventes, «Small Molecules» (petites molécules) à 16% du chiffre d’affaires et enfin «Cell & Gene Therapy and Bioscience» (thérapie cellulaire et génique et bioscience) à 10%.