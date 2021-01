Mode RÉtro : Looks des années 1990: ce qu’on garde et ce qu’on oublie

La jupe écossaise

Dans la série «Friends», Rachel Green nous a offert de beaux moments fashion. Notamment celui-ci, en 1995, avec cette jupe écossaise, plus tendance que jamais. On garde… et on s’inspire même de l’ensemble aujourd’hui.

Le béret casque

Cette pièce, qu’on appelle aussi béret gavroche, fait son retour. Selon certains magazines, c’est même une des pièces fortes de 2021. Mais la version cuir portée ici par les icônes mode de l’époque, dont Claudia Schiffer et Naomi Campbell… C’est à voir. Attendons un peu.

Le total look denim

C’est un grand oui pour cette tendance qui n’a jamais vraiment disparu. Serge Gainsbourg et Jane Birkin s’affichaient déjà ensemble dans des tenues en jeans dans les années 1970. On garde.

Le chignon sophistiqué

De nombreuses boucles dont certaines ont l’air solides tant on a usé et abusé de la laque. Les tendances 2021 penchent plutôt vers des coiffures plus naturelles, comme les tresses. Le chignon (trop) sophistiqué, pour l’instant, on oublie.

Le combo sweat et short cycliste

Icône mode dans les années 1990, Lady Di inspire encore aujourd’hui. Le short cycliste, délaissé dans les années 2000, a fait son grand retour il y a quelques années. Le sweat, lui, est un incontournable, particulièrement ces temps. On garde!

Les looks de Xtina

Appréciées et même copiées à l’époque, les tenues 90s de Christina Aguilera ne font plus rêver personne aujourd’hui. Entre le mélange des matières, les sourcils ultraépilés ou encore les mèches noires et blondes (parfois aromatisées de longueurs rouges), rien n’est plus tolérable aujourd’hui. On oublie, vraiment.

Le tailleur-pantalon

Si l’idée de s’afficher sur un tapis rouge avec un pantalon plutôt qu’une robe est assez commune aujourd’hui, en 1999, le choix de Céline Dion pour les Oscars était plutôt audacieux. Elle le disait elle-même: «J’étais la seule en pantalon avec un tailleur Galliano porté à l’envers, si je le refaisais aujourd’hui, ça fonctionnerait. Mais c’était avant-gardiste à l’époque.» On garde. Par contre, le chapeau, on vire.