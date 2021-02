Plainte en justice : Loot boxes «suprises» controversées: Epic Games tente de calmer le jeu

L’éditeur de «Fortnite» va verser 8 dollars en V-Bucks à tous les joueurs ayant acheté certains «lots suprises» dans le passé, afin de mettre fin à des poursuites en justice.

«Certains d’entre vous aimaient acquérir des coffrets et avoir la surprise à l’ouverture, d’autres étaient déçus», a résumé Epic Games, l’éditeur du très populaire jeu de tir et de survie dans un communiqué. La société fait face à une action de groupe en justice menée par des joueurs et parents de mineurs qui considèrent ce système, baptisé randomized loot boxes, comme frauduleux. Ils accusent l’éditeur de faire croire aux joueurs que la probabilité de gagner un objet virtuel rare (et utile dans le jeu) est élevée, alors qu’en réalité leurs chances sont très minces.