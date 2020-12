Tennis : L’Open d’Australie débutera le 8 février

L’Open d’Australie de tennis se déroulera du 8 au 21 février 2021, a annoncé l’ATP, confirmant le retard pour cause de restrictions sanitaires dues au coronavirus de ce tournoi qui devait en principe débuter le 18 janvier.

Novak Djokovic défendra son titre un peu plus tard que prévu.

La phase de qualification masculine se déroulera du 10 au 13 janvier à Doha, au Qatar, après quoi les joueurs qualifiés et leurs équipes de soutien se rendront en Australie pour effectuer une quarantaine obligatoire de 14 jours, a indiqué l’ATP, sans indiquer ce qu’il en sera des qualifications féminines.

Selon la presse locale, les sportifs et leur entourage seront contraints de loger dans des hôtels qui leur seront désignés, et ils seront autorisés à s’entraîner à hauteur de cinq heures par jour, transportés par les organisateurs entre hôtels et le Melbourne Park. Tennis Australia n’a pas confirmé ces informations dans l’immédiat.