Open d’Australie: exploits de Federer qui a décliné l'invitation

Une carrière de tennis extraordinaire

C’est en effet il y a 19 ans, en 2004, que tout s’enchaîne pour Federer. Il remporte un Petit Chelem (en simple), trois des quatre tournois du Grand Chelem. L’Open d’Australie contre le Russe Marat Safin, Wimbledon contre l’Américain Andy Roddick et l’US Open contre l’Australien Lleyton Hewitt. Le Suisse réitère cet exploit en 2005 et en 2007. Au cours de sa carrière, il comptabilise 103 trophées en simple, dont 20 en Grand Chelem: six à l’Open d’Australie, un à Roland-Garros, huit à Wimbledon et cinq à l’US Open. Aussi, il reste pendant 310 semaines à la place de numéro un mondial du classement ATP, dont 237 semaines consécutives (entre le 2 février 2004 et le 11 août 2008).