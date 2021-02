Tennis : L’Open d’Australie se poursuit à huis clos

L’apparition d’un nouveau foyer épidémique à Melbourne a contraint les autorités à prendre de nouvelles mesures.

13 personnes infectées dans un hôtel

Jusqu’à présent, 13 personnes ont été infectées parmi le personnel de l’hôtel et leur famille.

La Rod Laver Arena, vendredi, lors du match entre Serena Williams et Anastasia Potapova.

«Ces restrictions visent à s’assurer que nous réagissons de manière appropriée à l’apparition de cette souche de coronavirus, la plus infectieuse et dont la propagation est la plus rapide que nous n’ayons jamais vue», a affirmé M. Andrews.