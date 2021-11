Prix du baril : «L’Opep doit rassurer le marché pétrolier»

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie espère que les pays producteurs d’or noir prendront les mesures «nécessaires» pour faire baisser les prix.

Depuis plusieurs années, les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Arabie saoudite en tête, et leurs dix alliés menés par la Russie via l’accord Opep+, limitent leur production afin de soutenir les cours. Ces pays ont commencé à rouvrir très progressivement le robinet au cours des derniers mois, malgré la reprise des cours et l’insistance des pays consommateurs pour un geste plus important. Le cours du baril, qui était tombé sous les 20 dollars au plus fort de l’épidémie, n’a depuis cessé de grimper jusqu’à retrouver le niveau de ses pics de fin 2018. Il évolue aujourd’hui autour de 80 dollars.