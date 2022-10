Production de pétrole : L’Opep+ sabre ses quotas pour soutenir les prix

Prix à la pompe à la hausse?

Joe Biden «déçu»

Favorable à Moscou

Créée en 1960 avec le but de réguler la production et le prix du brut, en instaurant des quotas, l’Opep s’est étendue en 2006 à la Russie et d’autres partenaires pour former l’Opep+. Dans un geste historique, les membres de l’alliance avaient décidé au printemps 2020 des coupes de près de 10 millions devant l’effondrement de la demande liée à la pandémie de Covid-19. Une recette qui avait marché.

Marché stable dans l’immédiat

Cette fois, ils veulent «avoir une longueur d’avance sur une éventuelle récession grâce à des mesures proactives», explique Bjarne Schieldrop, de Seb. «Ce qui leur permettrait d’éviter une éventuelle accumulation de stocks et donc des prix du pétrole bas». Déjà en septembre, le groupe avait légèrement abaissé son objectif (de 100’000 barils) et s’était dit prêt à faire plus. Si les rumeurs se confirment, il s’agirait de la plus forte réduction depuis le choc de la pandémie. Après avoir bondi en début de semaine, les cours ont à peine réagi, mercredi vers 13 h 00 GMT, à 91.84 dollars le baril de Brent de la mer du Nord, et 86.36 dollars pour le baril de WTI, son homologue américain.