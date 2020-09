Musique : L’Opéra de Lausanne rouvre après six mois de fermeture

Les mélomanes pourront assister à de nouvelles représentations dès le 23 septembre. Mais ils devront être masqués et il n’y aura pas d’entracte.

L’Opéra de Lausanne rouvre ses portes le 23 septembre après six mois de fermeture. Il redémarre en douceur, proposant onze représentations d’ici la mi-octobre. Le tout selon un protocole sanitaire strict.

«On commence piano piano», résume jeudi le directeur Eric Vigié. La salle accueillera jusqu’à 600 personnes, soit 60% de sa capacité. «On préfère être prudents et observer comment la situation évolue. C’est un bon début. Il faut aussi voir si le public vient. On a prévu des modules de pas plus d’01h30», ajoute le directeur.