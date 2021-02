Bulgarie : L’Opéra de Sofia, rare îlot musical en temps de pandémie

L’orchestre a pris la place du parterre, le public est cantonné aux balcons et l’entracte supprimé: l’Opéra de Sofia, rare institution culturelle en Europe à maintenir ses représentations, s’est adapté à la pandémie.

«Défi acoustique»

Les musiciens ont quitté la fosse pour avoir plus d’espace. Ils se trouvent plus loin de la scène, plus près du public, et doivent donc veiller à «jouer plus doucement» pour ne pas masquer la voix des chanteurs, explique Evan-Alexis Christ.