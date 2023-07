Cisjordanie : L’opération militaire israélienne à Jénine est terminée 

Un affrontement entre des Palestiniens et des forces israéliennes, le 4 juillet 2023 à Jénine.

«L’opération est officiellement terminée et les soldats ont quitté la région de Jénine», ville du nord de la Cisjordanie d’où les militaires israéliens avaient commencé à se retirer mardi soir, a déclaré à l’AFP une porte-parole de l’armée israélienne. Cette opération militaire, la plus importante depuis plusieurs années en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, avait été lancée lundi. Des centaines de soldats ont été mobilisés, ainsi que des drones et des bulldozers de l’armée.