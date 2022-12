Trafic routier : L’Opération Nez rouge 2022 bat son plein jusqu’à Nouvel-An

Les automobilistes qui le souhaitent peuvent composer le numéro 0800 802 208 pour être pris en charge par les bénévoles Nez rouge de la centrale la plus proche.

Après deux années marquées par la pandémie, l’organisation Nez rouge a repris du service pour ramener chez elles en toute sécurité les personnes qui souhaitent boire un verre en famille ou entre amis et qui ne sont donc pas aptes à conduire. L’édition 2022 bat actuellement son plein et s’achèvera jusqu’à la nuit du Nouvel-An (le 1 er janvier dans le Jura bernois).

Mais les responsables ont tiré un premier bilan après Noël. Alors qu’en 2020, aucun raccompagnement n’avait pu être mené en raison du Covid-19 et qu’en 2021 seules six sections avaient participé à l’opération, cette année, les 22 sections de la fédération se sont mobilisées. Quelque 3900 engagements bénévoles (60% par rapport à 2019) ont été enregistrés. Et quelque 4500 transports ont été effectués (42%) pour assurer la sécurité de 8500 personnes (40%).