Football – L’opération portes ouvertes se poursuit à Yverdon

Yverdon Sport n’a pas souvent été intimidant offensivement cette saison, mais il enchaînait de bons résultats car il savait être dans le contrôle de l’autre côté du terrain. Depuis trois semaines, cette vertu s’est quelque peu égarée. Toujours aussi irréguliers en attaque, les hommes d’Uli Forte ne peuvent plus compter sur leur herméticité en défense. À Schaffhouse, ils ont encaissé leurs 9e, 10e et 11e buts en 5 sorties. Autant qu’entre le 29 août et le 12 février, soit 5 mois et demi. Voilà un secteur à corriger très vite, afin d’éviter de nouvelles déconvenues.

Ce vendredi soir, YS n’a pas maîtrisé grand-chose. Si ce n’est les 20 premières minutes, lors desquelles son adversaire n’a pas souvent eu le ballon entre ses pieds. Le rapport de force s’est inversé après l’ouverture du score de Kalem (20e). Bobadilla doublait la mise d’un spectaculaire retourné 8 minutes plus tard.

L’addition aurait pu être plus lourde

Les visiteurs continuaient de prendre l’eau après le thé, Gjorgjev inscrivant le 3-0 à la 55e, quelques secondes après avoir immanquablement raté un face-à-face avec Martin (54e). L’addition aurait même pu être plus lourde, si le gardien lausannois n’avait pas détourné les tirs de Stevic (67e, 80e) et Ardaiz (80e), ni vu sa latte repousser celui de Bobadilla (60e).

Devant? À part des volée non cadrées de Sauthier (14e) et Ninte (66e) ainsi qu’une frappe du toujours aussi remuant Beyer, offrant à Ruberto une belle détente au sol (50e), Yverdon ne s’est pas montré spécialement menaçant. Pas même sur sa réduction du score (64e), combinaison d’une sortie mal maîtrisée sur corner de Ruberto et d’une erreur de Padula, coupable d’un contre son camp.

Voilà 6 rencontres que les Nord-Vaudois n’ont plus goûté à la victoire en Challenge League. Pas dramatique, étant donné que le championnat n’a plus rien à leur offrir, hormis une place d’honneur. En revanche, il s’agit désormais de préparer la demi-finale de Coupe contre Saint-Gall, qui a lieu dans un peu plus d’un mois (20 avril). Yverdon a encore du temps, mais il a intérêt à rapidement régler ses problèmes du moment. Au risque de connaître une grande désillusion le jour J.