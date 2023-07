Russie: L’opposant Alexeï Navalny risque 20 ans de prison

Le principal opposant russe Alexeï Navalny a dénoncé jeudi à l’audience la «guerre stupide et insensée» de la Russie en Ukraine, selon des déclarations publiées par ses collaborateurs sur Telegram. Critiquant la décision de Moscou de lancer ses troupes à l’assaut de l’Ukraine en février 2022, Alexeï Navalny a évoqué «des dizaines de milliers de morts dans la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle».