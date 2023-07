Sénégal: L’opposant et le journaliste arrêtés entament une grève de la faim

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui a été arrêté vendredi et inculpé pour appel à l’insurrection et autres crimes et délits, a entamé une grève de la faim dimanche, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. «Face à tant de haine, de mensonges, d’oppression, de persécution, j’ai décidé de résister. J’observe à compter de ce dimanche une grève de la faim», a écrit l’opposant politique, avant d’appeler «tous les détenus politiques à en faire de même».