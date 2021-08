Zambie : L’opposant historique, Hakainde Hichilema, investi président

Plébiscité lors de la présidentielle zambienne du 12 août, Hakainde Hichilema, l’éternel opposant finalement devenu président, prend mardi les rênes du pays.

Edgar Lungu était aussi devenu de plus en plus inflexible à l’égard de toute opposition ou voix critique, faisant fermer des médias indépendants et arrêter des figures d’opposition.

Rêves démocratiques

Les réseaux sociaux avec l’apparition de hashtags comme #BallyWillFixIt (Bally va régler le problème) ont notamment joué un rôle clef dans l’élection, selon Ringisai Chikohomero: «les Africains deviennent plus conscients, plus actifs et plus critiques».