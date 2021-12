Or vénézuélien : L’opposant Juan Guaido gagne une manche devant la justice britannique

Les 31 tonnes d’or vénézuélien qui dorment à la Banque d’Angleterre sont convoitées. À Londres, la Cour suprême vient de donner un avantage à l’opposant Guaido face au président Maduro.

Pas de conflit avec la politique nationale

Après avoir jugé que les tribunaux britanniques ne pouvaient pas contredire l’exécutif, qui considère Juan Guaido comme président par intérim, «il reste à savoir si les jugements émis par la Cour suprême du Venezuela peuvent être reconnus ici. L’affaire est renvoyée vers le Tribunal de commerce», a affirmé la plus haute instance juridique britannique dans un communiqué présentant sa décision.

Deux camps, deux comités

Les deux camps ont notamment créé des comités de direction de la Banque centrale du Venezuela (BCV) différents, et qui réclament tous deux l’ accès à l’or entreposé au c œ ur de Londres, dans les coffres de la Banque d’Angleterre.

«Une insulte à la réalité»

«Le reconnaître comme président est une insulte à la réalité sur le terrain», dénonce pour sa part Sarosh Zaiwalla, avocat du cabinet Zaiwalla, qui défend le camp du président Maduro. «Cela fait 19 mois que ce dossier continue», ajoute-t-il, affirmant que «les actifs au Royaume-Uni restent inaccessibles et inutilisables pour lutter contre la pandémie de Covid-19 au Venezuela». Selon les chiffres officiels, le Venezuela, pays de 30 millions d’habitants, a enregistré 440’000 cas pour plus de 5000 décès. Des ONG et l’opposition accusent le pouvoir de minorer les statistiques. Le camp de Juan Guaido rétorque que l’argent récolté servirait à réprimer le peuple ou atterrirait dans les poches d’un régime «kleptocrate».