Venezuela

L’opposant Juan Guaido réapparaît dans les rues

Samedi, des images montraient le chef de l’opposition vénézuélienne à la rencontre de la population.

Juan Guaido apparaît sur ces images rendues publiques par son équipe et par des parlementaires alliés, portant des gants et un masque de protection à cause de la pandémie de coronavirus. Il marche près d’une file de véhicules devant une station-service, tout en saluant et en discutant avec des conducteurs.