Venezuela : L’opposant Juan Guaido se dit victime d’une agression

Juan Guaido, leader de l’opposition vénézuélienne, affirme avoir été attaqué samedi par des «groupes violents» liés au gouvernement Maduro, à San Carlos.

Des vidéos et des photos de l’incident ont été partagées sur les réseaux sociaux. Dans l’une des vidéos, on peut voir Juan Guaido être poussé hors du restaurant au milieu des cris et des bousculades. Le leader de l’opposition a blâmé les dirigeants régionaux du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir qui, selon lui, «ont dirigé de petits groupes violents».