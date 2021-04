Algérie : L’opposant Karim Tabbou, figure du Hirak, en garde à vue

La garde à vue de Karim Tabbou s’inscrit dans un climat de répression accrue contre des militants, des opposants politiques et des journalistes à l’approche des législatives.

Emprisonné de septembre 2019 à juillet 2020, Karim Tabbou est un visage très populaire de la contestation antirégime depuis le début du Hirak il y a plus de deux ans. (Photo RYAD KRAMDI / AFP)

L’opposant algérien Karim Tabbou, figure du mouvement pro-démocratie du Hirak, a été placé en garde à vue mercredi soir à Alger à la suite d’une plainte déposée par un officiel, a indiqué son avocat Me Ali Fellah Benali. Karim Tabbou, 47 ans, sera présenté jeudi devant un procureur, a précisé l’avocat, cité sur les réseaux sociaux.

Karim Tabbou, emprisonné de septembre 2019 à juillet 2020, est un visage très populaire de la contestation antirégime depuis le début du Hirak il y a plus de deux ans. Sa garde à vue s’inscrit dans un climat de répression accrue contre des militants, des opposants politiques et des journalistes à l’approche des élections législatives convoquées par un pouvoir impopulaire.

Mardi, la police a empêché des étudiants de manifester comme chaque semaine à Alger, pour la première fois depuis la reprise fin février des marches du Hirak. Elle a procédé à des dizaines d’interpellations et à des perquisitions, selon le Comité national de libération des détenus (CNLD), une association qui vient en aide aux prisonniers d’opinion. La presque totalité des personnes interpellées a été ensuite relâchée.

Domicile perquisitionné

Mais un activiste connu, Kaddour Chouicha, responsable de la Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADDH) à Oran, et son épouse Djamila Loukil, journaliste et militante, ont été arrêtés mercredi à leur sortie du tribunal où venait d’être reporté leur procès en appel dans une affaire remontant à 2020. Ils ont été libérés en début de soirée mais devront se présenter jeudi au commissariat central d’Oran (nord-ouest), a précisé le CNLD.

Leur domicile a été perquisitionné et des ordinateurs et des téléphones saisis, a-t-on appris auprès de leur entourage. Le domicile d’un autre militant arrêté, Hicham Khiyat, cofondateur de Nida-22, une initiative indépendante de dialogue au sein du Hirak, a également été perquisitionné mercredi à Blida, près d’Alger, et son ordinateur confisqué», a précisé le CNLD.