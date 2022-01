Russie : L’opposant Navalny ajouté au catalogue des «terroristes»

Selon la liste du service russe des renseignements financiers, le catalogue des «terroristes et extrémistes» a été complété avec, notamment, le nom de l’opposant Alexeï Navalny.

Le principal opposant russe Alexeï Navalny , incarcéré depuis un an, a été ajouté au catalogue russe des «terroristes et extrémistes », selon la liste du service russe des renseignements financiers, Rosfinmonitoring, consultée mardi, par l’AFP. Une de ses proches, Lioubov Sobol, qui s’est exilée à cause de poursuites, y a également été intégrée.

Mi-janvier, les deux principaux lieutenants de Alexeï Navalny, Ivan Jdanov et Léonid Volkov, qui vivent en exil, avaient eux aussi été ajoutés à la liste de Rosfinmonitoring. Ce catalogue comprend des milliers d’individus et compte aussi pêle-mêle des centaines d’organisations islamistes, religieuses et ultranationalistes interdites en Russie. On y retrouve par exemple les talibans et le groupe État islamique.