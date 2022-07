Russie : L’opposant Pivovarov condamné à quatre ans de prison ferme

«Indésirable»

«La Russie sera libre»

Rapidement, de lourdes peines de prison ont été instaurées pour toute critique à l’égard de l’armée russe. Dans la foulée, des opposants de renom et de simples citoyens ont été arrêtés et incarcérés pour avoir dénoncé l’assaut russe contre son voisin ou des exactions des forces russes. Les opposants Ilia Iachine et Vladimir Kara-Mourza mais aussi de simples citoyens ont déjà été incarcérés pour de tels motifs dans l’attente de leur procès. Un élu municipal moscovite, Alexeï Gorinov, a lui été condamné à sept ans de prison la semaine dernière pour avoir dénoncé l’assaut contre l’Ukraine.

Réseaux sociaux bloqués

Les plus grands réseaux sociaux et une kyrielle de médias russes et étrangers ont également été bloqués en Russie. Vendredi encore, les autorités russes ont classé «indésirable» les sites d’investigation Bellingcat et The Insider, jugeant qu’ils représentaient «une menace pour l’ordre constitutionnel et la sécurité de la Fédération de Russie». Ces sites avaient publié des enquêtes identifiant et accusant des agents russes de l’empoisonnement d’Alexeï Navalny en août 2020. Ce dernier avait échappé à la mort puis été arrêté dès son retour début 2021 de convalescence d’Allemagne.