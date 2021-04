Russie : L’opposant russe Alexeï Navalny met un terme à sa grève de la faim

Pressé par son entourage et son médecin personnel, l’adversaire le plus célèbre du Kremlin a cessé la grève de la faim qu’il avait commencée il y a trois semaines.

Le militant anti-corruption et adversaire le plus célèbre du Kremlin se plaignait aussi, avant sa grève de la faim, d'une perte de sensibilité aux jambes et aux mains qui, selon lui, pourrait être une conséquence de l'empoisonnement dont il a été victime l'été dernier et dont il accuse le Kremlin.