Sénégal: L’opposant sénégalais Ousmane Sonko est «introuvable»

Le convoi a drainé des foules de jeunes supporteurs enthousiastes et été émaillé de heurts entre jeunes et forces de sécurité, dans lesquels un homme a été tué. Alors qu’Ousmane Sonko documente volontiers ses faits et gestes en direct sur les réseaux sociaux et en a fait de même les deux premiers jours de son voyage, il n’a rien posté sur celui-ci dimanche.