Sénégal: L’opposant sénégalais Sonko appelle à manifester «massivement»

La condamnation de l’opposant dans une affaire de mœurs, qui le rend en l’état actuel inéligible, a engendré début juin les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, faisant 16 morts selon les autorités, 24 selon Amnesty International et 30 selon l’opposition.

«En finir avec ce régime criminel»

Selon l’opposant, si le président ne se présente pas, ce sera pour mieux l’éliminer politiquement et relancer la machine judiciaire et «ce n’est pas acceptable». En cas d’arrestation, «j’appelle tout le peuple sénégalais à se lever comme un seul homme et à sortir massivement et cette fois-ci à en finir avec ce régime criminel».