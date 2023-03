Sénégal: L’opposant Sonko condamné à 2 mois de prison avec sursis

Un tribunal sénégalais a condamné jeudi l’opposant Ousmane Sonko à deux mois de prison avec sursis pour diffamation à l’encontre d’un ministre, une peine qui préserve son éligibilité pour la présidentielle de 2024 selon ses avocats. M. Sonko, 48 ans, devait répondre de diffamation, injures et faux contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang au cours de ce procès sous haute tension, dans une capitale quadrillée par les policiers et les gendarmes. «Avec deux mois avec sursis, Sonko reste éligible», ont déclaré à l’AFP deux de ses avocats, Mes Bamba Cissé et Cheikh Khoureyssi Ba. Aucune confirmation de cette assertion n’a été obtenue par ailleurs dans un premier temps.