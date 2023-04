L’opposant Vladimir Kara-Mourza écope de 25 ans de prison

M. Kara-Mourza, proche de l’opposant de premier plan Boris Nemtsov assassiné en 2015, était l’un des derniers critiques du Kremlin à ne pas être derrière les barreaux ou exilé à l’étranger. À l’issue d’un procès à huis clos, le tribunal a annoncé qu’il reconnaissait M. Kara-Mourza coupable de «haute trahison», de diffusion de «fausses informations» sur l’armée russe et de travail illégal pour une organisation «indésirable», selon une journaliste de l’AFP. En conséquence, il a été condamné à une peine cumulée de 25 ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime sévère, ce qui implique des conditions d’incarcération plus strictes. Soit ce qu’avait requis le Parquet. Menotté dans la cage dévolue aux accusés, et vêtu d’un jean bleu, d’un tee-shirt noir et d’une veste grise, l’opposant âgé de 41 ans a accueilli le verdict avec un sourire, avant d’enjoindre par des gestes ses soutiens à lui écrire en prison.