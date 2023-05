Philippines: L’opposante à l’ex-président Duterte a été acquittée

La défenseure philippine des droits humains Leila de Lima, actuellement emprisonnée, a été acquittée vendredi de l’un des deux derniers chefs d’accusation de trafic de drogue pesant contre elle depuis le mandat de l’ex-président Rodrigo Duterte, selon les responsables d’un tribunal. L’ancienne sénatrice et ministre de la Justice ainsi qu’une autre personne mise en cause «sont par la présente acquittées du crime qui leur est reproché au motif du doute raisonnable», indique une copie de la décision diffusée par le juge du tribunal régional Abraham Alcantara.

Incarcérée depuis 2017

La militante de 63 ans est une opposante farouche à l’ex-président Duterte et à sa guerre meurtrière contre la drogue aux Philippines. Elle est incarcérée depuis février 2017 pour des accusations de trafic de drogue, qu’elle et des groupes de défense des droits de l’homme ont qualifiées de parodie de justice et de vengeance pour s’en être pris à M. Duterte. Malgré cet acquittement, Mme de Lima reste emprisonnée pendant que se poursuit son procès relatif à la seconde affaire. L’ex-sénatrice a demandé à être libérée sous caution et attend la décision du juge.