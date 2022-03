Nicaragua : L’opposante Cristiana Chamorro condamnée à huit ans de prison

Cristiana Chamorro a été écartée de la récente élection présidentielle au Nicaragua par des accusations de blanchiment d’argent et détournement de fonds.

La principale opposante au Nicaragua, Cristiana Chamorro, a été condamnée lundi à huit ans de prison: elle pensait vaincre Daniel Ortega lors de l’élection présidentielle de novembre 2021 mais elle a été arrêtée six mois avant et placée en détention à domicile sur ordre de la justice nicaraguayenne.

Reconnue coupable le 12 mars de blanchiment d’argent et détournement de fonds, Cristiana Chamorro, 68 ans, restera en résidence surveillée, selon le Centre nicaraguayen des droits de l’homme (Cenidh).

Amendes «impossibles à payer»

Selon le tribunal, qui l’a jugée à huis clos pendant sept jours dans l’enceinte de la sinistre prison d’El Chipote, les faits reprochés ont été commis par l’intermédiaire de la Fondation Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), un centre de formation et de défense de la liberté de la presse que Cristiana Chamorro a dirigé pendant vingt ans. La fondation servait à recevoir de l’argent de l’étranger destiné à déstabiliser le gouvernement de Daniel Ortega et de sa vice-présidente et épouse Rosario Murillo, selon le parquet.