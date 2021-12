Bénin : L’opposante Reckya Madougou condamnée à 20 ans de prison

L’ex-garde des Sceaux béninoise a été reconnue coupable de «complicité d’actes terroristes» samedi, par un tribunal accusé par ses détracteurs de servir d’instrument juridique du pouvoir pour museler l’opposition.

L’opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux Reckya Madougou a écopé samedi de 20 ans de prison pour terrorisme devant un tribunal spécial à Porto-Novo, la capitale du Bénin, qui avait condamné quatre jours plus tôt un autre opposant à 10 ans de prison.

Après plus de 20 heures d’audience, Reckya Madougou, 47 ans, a été reconnue coupable de «complicité d’actes terroristes» par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). L’opposante, qui avait plaidé non coupable, a été condamnée à la peine requise par le procureur. Mis en place par le pouvoir en 2016, ce tribunal spécial est accusé par ses détracteurs de servir d’instrument juridique du pouvoir pour museler l’opposition.