Belarus : L’opposante Tikhanovskaïa déclare son amour à son mari

Mardi, Sergueï Tikhanovski, opposant au président biélorusse, risque une lourde condamnation. Son épouse, figure de l’opposition depuis l’incarcération de son mari, lui a fait une belle déclaration.

«J’enregistre cette vidéo avant la prétendue condamnation de Sergueï. J’essaie de me représenter la sentence et, psychologiquement, ce sera très dur de l’accepter», dit-elle dans une vidéo publiée sur son compte Telegram. «Je vais continuer de défendre cet homme que j’aime et qui est devenu un chef pour des millions de Biélorusses», ajoute-t-elle, se disant prête «au plus difficile, à l’impossible» pour accélérer le moment de leurs retrouvailles.