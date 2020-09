Biélorussie : L’opposition à nouveau dans la rue malgré la police

Cinquième dimanche de manifestations à Minsk contre le président Loukachenko.

Malgré la fatigue et la lassitude face à un chef de l’Etat qui exclut tout dialogue, les adversaires du pouvoir bélarusse espèrent encore être des dizaines de milliers dans les rues de Minsk pour dénoncer le scrutin présidentiel du 9 août, qu’ils jugent frauduleux, et la brutale répression des manifestations ayant suivi.

Les forces de l’ordre ont encore été déployées en masse, avec la présence de canons à eaux et de véhicules blindés dans les rues. Les stations de métro ont été fermées avec des barrières et des barbelés, ce qui n’empêchait pas les premiers groupes de manifestants de se rendre vers le centre de la capitale.

Alexandre Loukachenko, qui dénonce un complot occidental, recherche lui de plus en plus le soutien de Moscou qui semble prêt à le lui apporter, comme en témoigne la visite cette semaine à Minsk du premier ministre russe Mikhaïl Michoustine.

Répression

Cette semaine a été marquée par la réponse sévère des autorités aux défilés d’étudiants: depuis la rentrée du 1er septembre, ceux-ci se sont mis en grève et ont mené plusieurs actions pour dénoncer le pouvoir d’Alexandre Loukachenko, à la tête du pays depuis 26 ans.

Environ 4000 personnes ont encore défilé samedi dans les rues de Minsk et 91 ont été arrêtées, selon le ministère bélarusse de l’Intérieur.

C’est à son appel que depuis l’élection, des Bélarusses se réunissent chaque dimanche à Minsk pour dire leur opposition à Alexandre Loukachenko: ces manifestations historiques ont réuni jusqu’à plus de 100’000 personnes, un record dans l’histoire du pays.

Vendredi, elle a appelé la communauté internationale à des sanctions contre le régime d’Alexandre Loukachenko et à l’envoi d’une mission de l’ONU pour «documenter» les violations des droits humains, la répression des manifestations ayant fait – outre de nombreux cas de torture et mauvais traitements reportés – trois morts et des dizaines de blessés.