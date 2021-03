Bélarus : L’opposition appelle à manifester malgré la peur et la répression

La principale opposante bélarusse, Svetlana Tikhanovksaïa, en exil en Lituanie, a appelé ses concitoyens à se mobiliser jeudi après un hiver marqué par la répression.

Le président de cette ex-république soviétique au pouvoir depuis 1994 a été confronté l’année dernière à des protestations d’une ampleur historique après sa réélection hautement controversée en août et dénoncée en Occident.

Mais la contestation, qui a rassemblé jusqu’à 100’000 manifestants pacifiques plusieurs dimanches d’affilée à son apogée, a été progressivement étouffée à coups d’arrestations massives, de violences ayant fait au moins quatre morts, et de lourdes peines de prison qui continuent de tomber.

«Le monde entier croit en vous»

La principale opposante bélarusse, Svetlana Tikhanovksaïa, en exil en Lituanie, a néanmoins appelé ses concitoyens à se mobiliser jeudi après un hiver marqué par la répression, malgré les sanctions européennes et américaines contre le régime. Ce dernier se targue du soutien de Moscou. «Le monde entier croit en vous», a-t-elle proclamé sur sa messagerie Telegram, appelant chaque Bélarusse «à croire en soi» et à aller «manifester au printemps».

Tous les 25 mars, l’opposition commémore le «Jour de la liberté» en référence à la déclaration d’un État bélarusse indépendant en 1918, renversé quelques mois plus tard par les bolcheviques qui y ont ensuite créé une république soviétique.

À Minsk, la capitale, et dans d’autres villes, les forces de l’ordre ont déjà annoncé que les rassemblements seront interdits et les manifestants s’exposeront donc à des arrestations. La semaine dernière, un vice-ministre de l’Intérieur, Nikolaï Karpenkov, a lui affirmé être certain que seules «quelques dizaines» de personnes participeront à ces actions.