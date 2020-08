Bélarus L’opposition appelle à une grande manifestation dimanche

Ce dimanche, les manifestants contre le pouvoir en place ont appelé à protester dans la rue.

Le président bélarusse a demandé au gouvernement d'empêcher les troubles et a décidé de renforcer les frontières. (Mercredi 19 août 2020)

Le président Alexandre Loukachenko a ordonné samedi à l’armée de prendre les «mesures les plus strictes» pour défendre l’intégrité territoriale du Bélarus. (Dimanche 23 août 2020)

Réélection jugée frauduleuse

Ses détracteurs espèrent eux renouveler l’exploit du 16 août, lorsque plus de 100’000 personnes sont descendues dans les rues de Minsk, portant la bannière blanche et rouge de l’opposition, pour dénoncer la réélection frauduleuse le 9 août d’Alexandre Loukachenko, ainsi que la brutale répression des manifestations ayant suivi.

Droit dans ses bottes

Le président bélarusse est jusqu’ici resté droit dans ses bottes, et a pu compter sur la fidélité des forces armées, de la police et des services secrets, même s’il a dû enregistrer des défections dans les médias d’État et des entreprises publiques ou encore au sein de la diplomatie.