Côte d’Ivoire : L’opposition appelle à une «transition civile»

L’opposition ivoirienne, qui a boycotté samedi l’élection présidentielle émaillée de violences, a «constaté» dimanche la «fin du mandat» du président Alassane Ouattara.

Dans le fief de l'opposant et ancien président Henri Konan Bédie, aucun électeur n'a pu voter (archives).

«Les partis et groupements politiques de l’opposition constatent la fin du mandat» du président Ouattara. Ils «appellent à l’ouverture d’une transition civile afin de créer les conditions d’une élection présidentielle juste, transparente et inclusive», a affirmé à la presse au nom de toute l’opposition l’ancien Premier ministre, qui faisait partie des quatre candidats retenus à la présidentielle.

Les Ivoiriens attendaient dimanche dans une ambiance tendue les résultats de l’élection présidentielle, notamment le taux de participation, au lendemain d’un scrutin boycotté par l’opposition et marqué par des violences qui ont fait au moins deux morts.

Le bilan total des violences qui ont été nombreuses dans la moitié sud du pays n’était pas connu dans l’immédiat mais l’opposition comme le pouvoir ont évoqué des «morts». De source sécuritaire, il y a au moins deux morts «un à Oumé (260 km au nord-ouest d’Abidjan) et au moins un à Tiebissou (centre)». Le maire de Tiebissou, Germain N’Dri Koffi a quant à lui fait état d’un bilan de «4 morts et 27 blessés" dans sa commune.

«Il faut bien vivre»

A Abidjan, les gens sortaient pour faire des courses, aller à l’église, et même faire du sport. «Il faut bien vivre. On ne travaille pas», souligne Tidiane, un habitant du quartier populaire de Marcory.

Le dépouillement était terminé dimanche matin dans la plupart des bureaux et les résultats étaient en train d’être acheminés vers la Commission électorale indépendante (CEI), qui a cinq jours pour annoncer les résultats.

Ainsi, dans le bureau de vote 3 du groupe scolaire Korhogo-Est (Nord), le dépouillement donne 405 votants sur 408 inscrits, avec 402 bulletins favorables à Ouattara et 3 nuls, soit un score de 99,26% de participation et de 100% des voix pour M. Ouattara, a constaté un journaliste de l’AFP.

Différent dans le sud

La situation est tout autre dans le sud. A Daoukro (centre-est), fief de l’opposant et ancien président Henri Konan Bédie, aucun électeur n’a pu voter et les barrages érigés la veille étaient encore en place dimanche, ont constaté des journalistes de l’AFP. C’était le cas dans de nombreuses autres villes du pays, selon des habitants.

L’ancien chef rebelle et ex-Premier ministre Guillaume Soro a, depuis son exil européen, affirmé ne plus reconnaître le président Ouattara, appelant à «oeuvrer» à son départ. «Je saisis la pertinence d’un gouvernement de transition», a-t-il dit. L’ancien ministre Abdallah Mabri Toikeusse, qui a quitté la coalition présidentielle avant le scrutin, a lui appelé au «maintien de la mobilisation dans les villes et villages».